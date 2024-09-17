Аршавин дал совет Сперцяну

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин дал совет хавбеку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
«Сперцяну нужно ориентироваться на Сафонова. Даже в отсутствие еврокубков Эдуард может уехать в Европу, да и «Краснодар» легче расстанется с ним, так как замену уже приобрели в лице Козлова», - поделился мыслями Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне чемпионата России Сперцян провел восемь поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Контракт Эдуарда с «быками» рассчитан до лета 2026 года, его рыночный ценник – 20 миллионов евро.
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