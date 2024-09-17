Аршавин дал совет Сперцяну

«Сперцяну нужно ориентироваться на Сафонова. Даже в отсутствие еврокубков Эдуард может уехать в Европу, да и «Краснодар» легче расстанется с ним, так как замену уже приобрели в лице Козлова», - поделился мыслями Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».