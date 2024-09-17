Дзюба высказался о срыве трансфера в «Крылья Советов»

Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал о несостоявшемся трансфере в самарские «Крылья Советов».
«Я тоже слышал про это, что какие-то возможности были. Но на самом деле я не занимался этим. Моя территория - это футбольное поле. Всё, что около, я не очень люблю. Мне это неинтересно», - передают слова 36-летнего бомбардира «Известия».
Дзюба пополнил ряды «Акрона» 12 сентября в статусе свободного агента. Он подписал контракт до конца сезона-2024/2025. Предыдущим местом работы российского бомбардира был московский «Локомотив». Артём ушел из клуба после истечения срока контракта.
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