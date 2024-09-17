В ЦСКА заявили, что не могут бороться за чемпионство

Заместитель гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелёв высказался касательно перспектив «армейского» клуба в нынешнем сезоне.
«Мы можем сколько угодно менять тренеров, но на данный момент наши возможности позволяют бороться за места со второго по шестое», - высказался представитель «армейского» клуба на ютуб-канале «Это футбол, брат».
В последнем матче ЦСКА на домашнем стадионе встречался с петербургским «Зенитом». Подопечные Марко Николича потерпели минимальное поражение со счетом 0:1. После восьми туров Премьер-лиги московская команда набрала 13 баллов и находится на пятом месте в турнирной таблице.
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