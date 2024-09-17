Радимов рассказал, что думает о переходе Дзюбы в «Акрон»

«Молодец, что нашёл команду. Он получил шанс продолжить карьеру. У него есть стимул побить рекорд Александра Кержакова. Хорошо, что Дзюба в РПЛ. Всем от этого будет интереснее», - поделился мнением Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».