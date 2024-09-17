Радимов рассказал, что думает о переходе Дзюбы в «Акрон»

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о переходе центрального нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».
«Молодец, что нашёл команду. Он получил шанс продолжить карьеру. У него есть стимул побить рекорд Александра Кержакова. Хорошо, что Дзюба в РПЛ. Всем от этого будет интереснее», - поделился мнением Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября на правах свободного агента. В дебютном поединке за тольяттинскую команду 36-летний нападающий отметился результативной передачей. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
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