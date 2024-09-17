Тренер «Зенита» высказался о возможном конфликте Соболева в раздевалке

Член тренерского штаба петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал новость о том, что некоторые игроки команды отказались сидеть рядом с новичком Александром Соболевым.
«Слухи о том, что российские игроки не хотят сидеть с ним в раздевалке? Это смешно, даже ответить нечего! Не помню, с кем он сидит, но рядом со всеми, общается со всеми», - передает слова специалист «РИА Новости Спорт».
Соболев перешел в петербургский клуб из московского «Спартака» минувшим летом. 27-летний нападающий подписал с «сине-бело-голубыми» трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации.
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