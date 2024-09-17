Деменко: «Помазун неправ»

Выступавший в прошлом за такие клубы, как «Спартак» и «Зенит», Максим Деменко, высказался по поводу ситуации с вратарем Ильей Помазуном, которого руководство ЦСКА отстранило от тренировок после того, как он в интервью заявил, что в будущем мог бы стать игроком «Спартака». Деменко считает, что голкипер допустил очевидную оплошность.

- Он неправ. Если ты свободный агент – это другой вопрос. Когда ты на контракте у клуба и говоришь, что, возможно, перейдешь, абстрактно даже… Думаю, это ошибка Помазуна, что он так сказал, - цитирует слова Помазуна Газета.Ru.

Помазун, следует заметить, не является основным голкипером ЦСКА.