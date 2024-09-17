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Деменко спрогнозировал будущее Соболева в «Зените»

17 Сентября 2024 • 01:25 Комментировать

Российский нападающий Александр Соболев решил покинуть «Спартак» и стал игроком питерского «Зенита». Он уже дебютировал за свой новый клуб, и бывший игрок как «Зенита», так и «Спартака», Максим Деменко, высказался по поводу его ближайших перспектив в составе российского чемпиона.

- Пока, думаю, Соболеву тяжеловато. Мы видели это и в игре с «Кайратом». Он – игрок, который пригодится Санкт-Петербургу, но все будет зависеть от того, как быстро он забьет голы и впишется в коллектив, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

Пока что «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата после восьми туров.


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Евро-Футбол.Ру,
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