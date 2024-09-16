Валерий Овчинников: «Не надо только за чужих отдавать по 15 - 20 млн евро»

Бывший тренер Валерий Овчинников считает, что в России уделяют слишком слабое внимание своим игрокам.

Как отмечает Овчинников, прогресс будет, только если «в Премьер-лиге дадут возможность играть россиянам». Эксперт также задаётся вопросом: «чей «Зенит», когда в составе восемь бразильцев?». Кроме того, он подчеркивает, что клубам проще заплатить за какого-то иностранца, нежели попытаться помочь вырасти своему футболисту.

«Чтобы появились новые российские звезды, нужно давать им возможность выходить на поле. Если в нашей стране появляется хороший футболист, то и он заслужил, чтобы за него заплатили. Не надо только за чужих отдавать по 15 - 20 млн евро», - приводит слова Овчинникова Betonmobile.