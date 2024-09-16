Александр Мостовой предложил организовать лигу ветеранов

Экс-футболист Александр Мостовой выступил с идеей создания нового футбольного турнира для ветеранов. Его вдохновил Матч звёзд разных поколений «Спартака», который прошёл 11 сентября. Также в пятницу на поле выйдут бывшие игроки «Зенита» и ЦСКА.

Мостовой выступает против традиционных футбольных правил для матчей ветеранов, считая, что идеально играть 5 на 5 или 6 на 6.

- Мы всегда говорим: ну какие 11 на 11? Забудьте, нам уже не по 30 и не по 40 лет! - заявил экс-игрок Metaratings.

Мостовой защищал цвета «Красной Пресни», «Спартака», «Бенфики», «Кана», «Страсбурга», «Сельты», «Алавеса», а также сборных СССР, СНГ и России.