Абаев: Интерес к «Акрону» вырастет из-за Дзюбы

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев уверен, что появление форварда Артёма Дзюбы в «Акроне» пойдёт на пользу коллективу из Тольятти.

- К этой команде точно возрастёт интерес. Всем болельщикам будет интересно, как будет выглядеть Дзюба, - приводит слова Абаева «Чемпионат».

Экс-вратарь отметил наличие серьезной мотивации у возрастного нападающего. А вот по поводу потенциального завершения карьеры Дзюбы Абаев отметил, что много будет зависеть как от результатов «Акрона», так и от самочувствия футболиста.

Напомним, что Дзюбе 36 лет. В этом сезоне он провел 26 минут на поле в матче с «Химками» (3:0).