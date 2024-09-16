Карпин озвучил вопросы судье по моменту в дерби

На выходных «Ростов» проиграл «Краснодару» в южном дерби со счётом 0:2. При нулях на табло рефери Василий Казарцев назначил пенальти в ворота «быков» за игру рукой. После вмешательства ВАР и просмотра повтора одиннадцатиметровый удар был отменён.

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в телеграм-канале видео того эпизода. Специалист задаётся вопросом, почему видеоассистент принял решение вмешаться в этот момент.

«Вопрос! Почему ВАР позвал судью на просмотр пенальти?! Варианты: 1. Рука прижата к телу? 2. Мяч не попал в локоть? 3. Не было движения рукой? 4. Пункты 1,2,3 - всё было?!» - вопрошает Карпин.

Тренер «Ростова» добавил, что ему очень интересно услышать ответ экспертно-судейской комиссии РФС.