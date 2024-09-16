Уткин высказался о переходе Сафонова в «ПСЖ»

Игрок «Ахмата» Даниил Уткин выразил мнение по поводу переезда вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ». По словам Уткина, любой игрок академии «Краснодара» может играть в «Барселоне» или «ПСЖ». Его слова приводит «Чемпионат».

«Любой игрок академии «Краснодара» может играть в «Барселоне» или «ПСЖ», просто для этого определённым образом должны сложиться обстоятельства», - заключил Уткин.

Стоит напомнить, что Матвей Сафонов перешёл во французский клуб из «Краснодара» летом за 20 миллионов евро и стал одним из самых дорогих переходов голкиперов в истории Лиги 1. Вратарь заключил трудовой договор сроком на 5 лет. Дебютировать за «ПСЖ» Сафонов пока не успел.

Даниил Уткин также является воспитанником «Краснодара». За главную команду «быков» полузащитник провёл 64 матча и отметился 7 голами. Сейчас полузащитник играет за грозненский «Ахмат» на правах аренды, совершив переход из «Ростова». Уткин уже выступал за грозненцев в сезоне 21/22 и провёл 28 матчей в первенстве России, в которых забил 9 мячей.