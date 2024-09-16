Аленичев: Дзюба — воспитанник «Спартака», а Соболев — сибирский парень

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о сравнении переходов Артёма Дзюбы и Александра Соболева в «Зенит».

Аленичев заявил, что Дзюба является воспитанником «Спартака», а Соболев такого отношения к клубу не имеет.

— Соболев прекрасно понимает всю сложившуюся ситуацию. Теперь все зависит от него, — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

27-летний Соболев уже успел дебютировать за «Зенит», но результативными действиями пока не отметился.

17 сентября подопечные Сергея Семака примут казанский «Рубин». Начало кубкового поединка запланировано на 20:00 по московскому времени.