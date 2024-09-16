Бышовец считает, что Джикия усилит «Химки»

Известный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал переход экс-капитана «Спартака» Георгия Джикии в «Химки».

По мнению специалиста, у Джикии есть лидерские качества, благодаря которым он усилит «Химки».

«Для Георгия продолжение карьеры в таком клубе — вполне приемлемый вариант», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

Эксперт считает, что в «Химках» Джикия способен показать всем свое мастерство.

После восьми сыгранных туров «Химки» находятся на 14-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке шесть зачетных баллов.

В ближайшем туре подмосковный клуб сыграет дома с «Оренбургом».