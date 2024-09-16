Карасёв: «Чемпионат Саудовской Аравии нельзя сравнивать с РПЛ – у нас нет таких звёзд»

Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв высказался насчёт сравнения чемпионатов Саудовской Аравии и России. Как известно, на прошлой неделе Карасёв отработал на матче саудовской лиги между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли» (1:1).

Давая комментарий, Карасёв указал на то, что в чемпионате Саудовской Аравии выступает много звёздных футболистов.

«(Чемпионат Саудовской Аравии) нельзя сравнивать с чемпионатом России. Звёзд такого уровня в нашем чемпионате нет. Там у некоторых команд полсостава из людей, которые выигрывали Лигу чемпионов, чемпионаты Европы и мира», - цитирует Карасёва «Матч ТВ».

Стоит отметить, что после внедрения санкций в отношении Российского футбольного союза Сергей Карасёв перестал работать на матчах турниров под эгидой УЕФА.

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