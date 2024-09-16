Канчельскис: «Дзюбу нельзя оставлять за пределами основного состава»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о переходе форварда Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

По мнению эксперта, уже через несколько игр Дзюба станет игроком основного состава «Акрона».

«Артёма нельзя оставлять за пределами основного состава. Для Дзюбы самое страшное — быть запасным игроком», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

12 сентября стало известно, то 36-летний Дзюба подписал трудовой договор с «Акроном» на один сезон.

В составе тольяттинцев форвард принял участие в одном матче Российской премьер-лиги и отметился одной результативной передачей.