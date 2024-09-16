«Химки» не планируют менять тренера – Садыгов

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о кредите доверия, который имеет главный тренер команды Франк Артига. Напомним, в воскресенье «Химки» крупно – со счётом 0:3 – проиграли «Акрону» на выезде.

«Кредит доверия? Артига только летом принял команду, под его требования формировался состав всё трансферное окно. «Химки» не собираются менять тренера. Надеюсь, Франк себя ещё покажет», - цитирует Садыгова «Спорт-Экспресс».

«Химки» на текущий момент располагаются на четырнадцатой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В восьми прошедших турах чемпионата команда Артиги смогла набрать шесть очков.

На этой неделе «Химки» проведут два домашних матча – против «Локомотива» (Кубок России) и «Оренбурга» (Премьер-лига).