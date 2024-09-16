Агкацев высказался о борьбе «Краснодара» за чемпионство

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос о шансах команды в борьбе за золотые медали Российской премьер-лиги.

— Давайте идти от игры к игре, сезон только начался. Вся борьба еще впереди, все может качнуться в ту или иную сторону. В конце сезона посмотрим, — приводит слова Агкацева портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний голкипер провел 11 матчей во всех турнирах, пропустил семь голов и семь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

На данный момент «Краснодар» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. В восьми встречах подопечные Мурада Мусаева набрали 18 очков.