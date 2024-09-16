Акинфеев поделился воспоминаниями о Карвальо

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о бывшем полузащитнике «армейцев» Даниэле Карвальо.

По словам вратаря, у бразильца была слабость перед сладким. Об этом Акинфеев рассказал в документальном сериале, посвящённом победе ЦСКА в Кубке УЕФА в 2005 году.

«По Карвальо сразу было понятно, что он толстый, жирный, любит «Сникерсы», «Марсы», «Кока-Колу». Водитель его ездил за шоколадками. По двадцать «Сникерсов», по двадцать «Марсов», «Кока-колу» покупал ему», – сказал Акинфеев в сериале «Главные победы».

Также, по словам голкипера, Карвальо рассказывал, что у него широкая кость.

Игорь Акинфеев является действующим капитаном ЦСКА. Он выступает за клуб с сезона 02/03. За это время стал 6-кратным чемпионом России и по 7 раз выигрывал с командой Кубок и Суперкубок России. Вместе со сборной России стал обладателем бронзы на чемпионате Европы 2008 года. Даниэль Карвальо играл за «армейцев» с 2004 по 2010 год. Он провёл за «красно-синих» 140 игр. Завершил карьеру бразильский полузащитник в 2018 году. В составе «армейцев» дважды выиграл первенство России, четырежды Кубок страны и трижды Суперкубок России. Оба игрока в 2005 году стали победителями Кубка УЕФА.