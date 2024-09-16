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Газзаев похвалил «Локомотив»

16 Сентября 2024 • 18:04 Комментировать

Известный тренер Валерий Газзаев высказался о «Локомотиве». Специалист похвалил московский клуб за выбранный вектор развития.

«Отметил бы, что «Локомотив» выбрал абсолютно правильный вектор развития – мы видим много молодых российских игроков. Это правильно. Если так и дальше пойдёт, увидим «Локомотив» на хороших позициях», - цитирует Газзаева «Чемпионат».

На текущий момент, после восьми сыгранных туров, «Локомотив» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Михаила Галактионова отстаёт на два зачётных балла (18 против 20).

Ближайший матч чемпионата «Локомотив» проведёт в воскресенье, 22 сентября, - против «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Газзаев
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