Ари считает, что Дзюба ещё мог бы помочь «Спартаку»

Экс-форвард московского «Спартака» Ари поделился комментарием о своём бывшем одноклубнике Артёме Дзюбе.

Ари заявил, что считает Дзюбу очень сильным и качественным нападающим.

«Очень круто, что он до сих пор играет. Значит, Артём в хорошей форме. Наверное, он и «Спартаку» мог бы быть полезен», — приводит слова Ари Legalbet.

Напомним, Дзюба является воспитанником «Спартака». На данный момент 36-летний футболист выступает за тольяттинский «Акрон».

В составе тольяттинской команды игрок принял участие в одном матче чемпионата России и записал на свой счет одну результативную передачу.