Газзаев перечислил конкурентов «Зенита»

Известный тренер Валерий Газзаев перечислил команды, которые в этом сезоне будут конкурировать с «Зенитом» в Российской премьер-лиге.

«Есть группа команд, которая составит конкуренцию «Зениту»: «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», - цитирует Газзаева «Чемпионат».

Стоит отметить, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. Лидируют питерцы и после восьми туров нового сезона Премьер-лиги, опережая «Краснодар» и «Локомотив» на два очка.

Добавим, что в ближайшем туре Премьер-лиги «Зенит» сыграет против «Факела» на своём поле.