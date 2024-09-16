Гранат: «Дзюба будет делать разницу в штрафной»

Экс-игрок московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал дебют форварда Артёма Дзюбы за тольяттинский «Акрон».

В минувшем матче восьмого тура чемпионата России «Акрон» разгромил дома «Химки». Дзюба вышел на поле во втором тайме и сделал один голевой пас.

«Дзюба будет делать разницу в штрафной площади и в борьбе на втором этаже», — заявил Гранат «РБ Спорту».

При этом эксперт считает, что Дзюба не будет играть от звонка до звонка, хотя все зависит от плана на конкретный матч.

18 сентября «Акрон» примет «Факел» в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России. Старт поединка запланирован на 16:15 по московскому времени.