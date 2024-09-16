Сёмин высказался о результативности Тюкавина

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в восьми прошедших матчах Премьер-лиги смог забить только два гола. Известный тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос, удивляет ли его невысокая результативность форварда московской команды.

«Всё у него в порядке. Свои голы Тюкавин обязательно найдёт. Может, начал не так ударно, как от него ожидали, но кризиса в игре Тюкавина нет. Он начнёт забивать», - цитирует Сёмина «РБ Спорт».

«Динамо» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Марцела Лички отстаёт на четыре зачётных балла.