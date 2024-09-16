Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Голенков — о моменте в игре с «Краснодаром»: Это самый неприятный промах в карьере

16 Сентября 2024 • 17:27 Комментировать
Краснодар
2:0
Ростов

Форвард «Ростова» Егор Голенков поделился комментарием о своём промахе в матче с «Краснодаром».

Напомним, во встрече восьмого тура Российской премьер-лиги «Ростов» проиграл «Краснодару» со счетом 0:2.

«Что видел в этом моменте от себя? Страшный сон для нападающего… Поторопился в этой ситуации, горячая голова. После матча посмотрел эпизод — можно было принимать, конечно», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Футболист признался, что этот промах является для него самым неприятным в карьере.

В текущем сезоне 25-летний Голенков принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором одной голевой передачи.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Егор Голенков

Новости по матчу

Сегодня, 16 Сентября
17:27
Голенков — о моменте в игре с «Краснодаром»: Это самый неприятный промах в карьере
14 Сентября
23:00
Карпин: Если я начну говорить о судействе, то меня пожизненно дисквалифицируют 1
22:48
Карпин: Игроки «Ростова» хотят забивать, просто не могут
22:18
Сперцян: «Достаточно интересная игра, просто нам удалось реализовать моменты»
22:08
Карпин: «Из-за того, что хотели отыграться, немного сошли с ума»
21:56
Тренер «Краснодара» Оленин: «Некуда нам было деваться, нужно было выигрывать»
21:17
Три игрока «Ростова», из-за которых команда Карпина уступила «Краснодару» в южном дерби
21:00
Дублем Сперцяна «Краснодар» прибил «Ростов» и продолжил погоню за «Зенитом» 4
20:46
Карпин объяснил, почему Уткин покинул «Ростов»
20:41
Сперцян оформил дубль в матче с «Ростовом»
19:20
Сперцян открыл счёт в матче «Краснодар» - «Ростов»
18:30
«Краснодар» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 4
18:05
Газинский отстранён от тренировок в «Краснодаре»
18:05
Кривцов попал в стартовый состав «Краснодара» на фоне слухов о переводе во вторую команду
17:53
«Краснодар» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч РПЛ
15:45
«Краснодар» не отправлял Кривцова в дубль – информация была ложной
10:47
«Краснодар» – «Ростов»: Возможные стартовые составы на южное дерби чемпионата России 1
02:18
Краснодар - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
13 Сентября
22:33
Кривцов отстранён от основы «Краснодара»
19:34
Радимов назвал победителя южного дерби
17:43
Прогноз на точный счёт матча Краснодар — Ростов РПЛ — 14 сентября 2024
15:43
Ставка и прогноз на матч Краснодар — Ростов РПЛ — 14 сентября 2024
12 Сентября
19:46
Подробная ставка и прогноз на матч Краснодар — Ростов чемпионата России — 14 сентября 2024
17:04
Стало известно, покинет ли Голенков «Ростов»
11 Сентября
21:32
Бесплатная ставка и прогноз на матч Краснодар – Ростов чемпионата России – 14 сентября 2024
09 Сентября
18:39
Уткин может вернуться в «Ахмат»
15:27
Козлов рассказал о своей цели в «Краснодаре»
14:25
Ещенко считает, что «Краснодару» нужно найти общий язык с Кордобой
07 Сентября
20:15
Клуб РПЛ хочет подписать Зайнутдинова
12:28
Дьяков: «Уткин не враг себе, чтобы пойти в команду, которая будет бороться за выживание»
06 Сентября
13:32
Мовсисян уверен, что «Краснодар» будет бороться за чемпионство
05 Сентября
20:49
Виктор Са: «Смолов — лидер «Краснодара»
18:51
Стоцкий: Игроки «Краснодара» поняли идеи Мусаева
14:51
Уход Кордобы станет серьёзной потерей для «Краснодара» - экс-футболист клуба Пикущак
13:35
Бывший тренер «Спартака» высказался о возможной покупке Кордобы 1
13:03
Кордобе по силам заменить в «Спартаке» Соболева и Промеса - Кавазашвили
03 Сентября
21:42
Агкацев: «Смолов и Газинский уже взяли на себя роль дядек в «Краснодаре»
21:24
Деменко ответил, смог ли Агкацев заменить Сафонова
18:47
Кафанов назвал самого прогрессирующего вратаря «Ростова»
18:37
Тормена: «Агкацев придаёт много уверенности «Краснодару»
15:28
Наумов: «Ростову» тяжело придётся без Глебова»
01:51
«Краснодар» не претендует на форварда АЕКа Гарсию
02 Сентября
20:51
«Во многих эпизодах Кордоба играет грязно» — Таранов
20:42
Дмитрий Черышев: «Ростов» – строгий середнячок»
19:34
Кафанов: «Агкацев играет очень хорошо»
16:42
Агкацев отреагировал на слова Сафонова о себе
15:05
Агент уверен, что Кривцов будет играть в Англии
14:39
Агкацев рассказал, за счёт чего «Краснодар» выдал беспроигрышную серию
01 Сентября
23:17
В «Ростове» рассказали, есть ли предложение от «Спартака» по Глебову
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звёздный игрок покинет «Реал», Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» хочет переубедить Зидана – в главных слухах недели Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028 Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна Из-за них «Спартак» мог снова проиграть Махачкале: три худших игрока матча против «Динамо» «Реал» может купить звезду сборной Испании на замену Винисиусу или Родриго Кривцов отстранён от основы «Краснодара» Криштиану Роналду высказался об уходе Крооса из футбола Родри ответил на вопрос о переходе в «Реал» Мбаппе ответил, кто должен бить пенальти в «Реале»
«Барселона» легко разделалась с «Жироной» Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году Голы с пенальти позволили мадридскому «Реалу» победить в Сан-Себастьяне В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028
Спортивные новости
Стали известны претенденты на пост нового президента МОК Team Liquid стали победителями The International 2024 Тактаров высказался о победе Двалишвили над О'Мэлли Тактаров — о Шевченко: «Она всем мужикам утёрла нос» Александр Мостовой рассказал, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Сентября
18:49 · Россия. Премьер-лига
Карасёв: «Чемпионат Саудовской Аравии нельзя сравнивать с РПЛ – у нас нет таких звёзд»
18:44 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Дзюбу нельзя оставлять за пределами основного состава»
18:35 · Россия. Премьер-лига
«Химки» не планируют менять тренера – Садыгов
18:15 · Россия. Премьер-лига
Агкацев высказался о борьбе «Краснодара» за чемпионство
18:04 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев поделился воспоминаниями о Карвальо
18:04 · Россия. Премьер-лига
Газзаев похвалил «Локомотив»
18:02 · Россия. Премьер-лига
Ари считает, что Дзюба ещё мог бы помочь «Спартаку»
17:56 · Россия. Премьер-лига
Газзаев перечислил конкурентов «Зенита»
17:47 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Дзюба будет делать разницу в штрафной»
17:37 · Кубок России
Тамерлан Мусаев рассказал о настрое на игру с «Краснодаром»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Сёмин высказался о результативности Тюкавина
17:27 · Россия. Премьер-лига
Голенков — о моменте в игре с «Краснодаром»: Это самый неприятный промах в карьере
17:25 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: У Карпина после поражений всегда виноват судья
17:20 · Россия. Премьер-лига
«Игрок-спасатель»: Смородская оценила статус Дзюбы
17:10 · Россия. Премьер-лига
«Мне было комфортно работать с Дзюбой в «Томи» — Непомнящий
16:51 · Россия. Премьер-лига
Агент: У Гонду есть цель стать лучшим бомбардиром РПЛ
16:39 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Я сейчас не смотрю футбол»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Дзюба вспомнил самое смешное сравнение про себя
16:29 · Россия. Премьер-лига
Дзюба бросил вызов Соболеву в «Зените»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов: «У «Зенита» присутствует дух победителей»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Дзюба доволен Тольятти
16:12 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов: «Мне нравится «Спартак» в плане куражности»
15:51 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина: «Мы никуда не рвались»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Не ожидал увидеть Джикию в «Химках»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Скорее всего, Дзюба побьёт рекорд Кержакова»
Все новости
Рекомендуем