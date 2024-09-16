Голенков — о моменте в игре с «Краснодаром»: Это самый неприятный промах в карьере

Форвард «Ростова» Егор Голенков поделился комментарием о своём промахе в матче с «Краснодаром».

Напомним, во встрече восьмого тура Российской премьер-лиги «Ростов» проиграл «Краснодару» со счетом 0:2.

«Что видел в этом моменте от себя? Страшный сон для нападающего… Поторопился в этой ситуации, горячая голова. После матча посмотрел эпизод — можно было принимать, конечно», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Футболист признался, что этот промах является для него самым неприятным в карьере.

В текущем сезоне 25-летний Голенков принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором одной голевой передачи.