Балахнин: У Карпина после поражений всегда виноват судья

Экс-рулевой «Ростова» Сергей Балахнин высказался насчёт жалоб на судейство со стороны главного тренера команды Валерия Карпина.

Напомним, что после поражения в дерби от «Краснодара» Валерий Карпин пообещал высказаться о судействе после завершения карьеры. По словам Карпина, сейчас он высказываться не хочет из-за потенциальной пожизненной дисквалификации.

«Судейство в матчах «Ростова» нормальное. В «Ростове» всегда обвиняют арбитров, когда клуб теряет очки. Команда проигрывает – виноват судья, а выигрывает – работу арбитров Карпин не комментирует», - цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Балахнин отметил, что в последних матчах «Ростов» плохо действовал в обороне. По словам экс-тренера, команда Карпина может играть лучше.