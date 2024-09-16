«Игрок-спасатель»: Смородская оценила статус Дзюбы

Артём Дзюба перебрался в «Акрон» и даже отдал голевой пас в дебютном матче за команду из Тольятти в Премьер-лиге. Комментарий по поводу статуса опытного форварда дала Ольга Смородская, которая в своё время занимала пост президента в «Локомотиве». Смородская считает, что Дзюба принесёт пользу «Акрону».

«Мне кажется, сейчас Дзюба уже в таком статусе, что он может быть игроком-спасателем. «Акрон» с ним может остаться в РПЛ, потому что важные мячи он забивать умеет и забьет, опыт поможет», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Напомним, что 36-летний Дзюба на прошлой неделе заключил с «Акроном» контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/2025. Дополнительных опций в трудовом соглашении между сторонами не прописано.