«Мне было комфортно работать с Дзюбой в «Томи» — Непомнящий

Экс-наставник «Томи» Валерий Непомнящий вспомнил, как под его руководством играл форвард Артём Дзюба.

«Мне было очень комфортно работать с Дзюбой в «Томи». Наши интересы совпадали. Он себя хотел проявить, как игрок, мне было важно, что у меня в команде была такая боевая единица», — приводит слова Непомнящего портал «РБ Спорт».

Напомним, в последний день трансферного окна в России 36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном». Трудовой договор между сторонами рассчитан на один сезон.

В составе тольяттинцев Дзюба принял участие в одной игре и отметился одной результативной передачей.