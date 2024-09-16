Агент: У Гонду есть цель стать лучшим бомбардиром РПЛ

Агент Густаво Гони, представляющий интересы форварда «Зенита» Лусиано Гонду, ответил на вопрос, может ли его подопечный стать лучшим бомбардиром РПЛ.

— Да, он может. У него есть такая цель, — приводит слова агента «Спорт День За Днем».

Напомним, 23-летний аргентинец присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно. В футболке «сине-бело-голубых» он принял участие в двух играх, в которых отметился тремя забитыми голами.

Трудовой договор Гонду с санкт-петербургским клубом рассчитан до середины 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в десять миллионов евро.