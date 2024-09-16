Быстров: «Я сейчас не смотрю футбол»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров заявил, что перестал смотреть футбол.

«Я сейчас не смотрю футбол и не буду смотреть его в ближайшее время. Абсолютно ничего не видел. Начну смотреть футбол, когда появится желание, а сейчас его нет», — приводит слова Быстрова Sport24.

Напомним, Быстров был футбольным экспертом на телеканале «Матч ТВ», но в последнее время он перестал появляться на экране. По слухам, экс-игрок был отстранен от работы из-за резких высказываний.

По итогам восьми туров на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги находится «Зенит», набравший 20 очков.