Дзюба вспомнил самое смешное сравнение про себя

Новичок «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос, какое самое смешное сравнение про себя он слышал. По словам 36-летнего игрока, таковым является его сравнение с экс-игроком сборной Англии Питером Краучем.

«Питер Крауч», - цитирует Дзюбу Sport24.

Напомним, что на прошлой неделе Дзюба подписал с «Акроном» контракт, который рассчитан до середины 2025 года. В воскресенье форвард дебютировал за команду из Тольятти и даже отдал голевой пас в матче против «Химок» (победа 3:0).

«Акрон» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда в восьми турах набрала восемь очков.