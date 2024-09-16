Дзюба бросил вызов Соболеву в «Зените»

Форвард «Акрона» Артём Дзюба высказался о его сравнениях с Александром Соболевым, который в летнее трансферное окно перебрался в «Зенит». В своё время Дзюба тоже переходил в питерский клуб после выступлений за «Спартак».

По словам Дзюбы, параллели между его трансфером в «Зенит» и трансфером Соболева проводить не стоит, ведь ситуации разные. При этом новичок «Акрона» предложил в будущем сравнить его показатели в «Зените» и показатели в питерском клубе Соболева.

«Наверное, будут сравнивать по антропометрическим данным. Думаю, что лучшим сравнением будет посмотреть, сколько Соболев забьёт и отдаст, когда уже отыграет какой-то период за «Зенит», - цитирует Дзюбу Sport24.

В своё время Дзюба провёл за «Зенит» 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 голевых передач на партнёров.

Артём Дзюба дебютировал за «Акрон» в матче против «Химок» и смог отдать голевой пас.