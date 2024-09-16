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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Парфёнов: «У «Зенита» присутствует дух победителей»

16 Сентября 2024 • 16:22 Комментировать
Зенит
...
Факел
21.09 16:30

Российский тренер Дмитрий Парфёнов высказался о доминировании «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«У «Зенита» присутствует дух победителей. Я прекрасно знаю, о чем говорю. Команда умеет добывать результат, даже если матч получается не самым лучшим», — приводит слова Парфёнова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне «Зенит» провел восемь матчей в рамках Российской премьер-лиги, в которых набрал 20 очков. На данный момент подопечные Сергея Семака находятся на вершине турнирной таблицы, опережая ближайших соперников на два балла.

В девятом туре РПЛ «Зенит» примет «Факел». Игра пройдет 21 сентября, начало — в 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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