Парфёнов: «У «Зенита» присутствует дух победителей»

Российский тренер Дмитрий Парфёнов высказался о доминировании «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«У «Зенита» присутствует дух победителей. Я прекрасно знаю, о чем говорю. Команда умеет добывать результат, даже если матч получается не самым лучшим», — приводит слова Парфёнова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне «Зенит» провел восемь матчей в рамках Российской премьер-лиги, в которых набрал 20 очков. На данный момент подопечные Сергея Семака находятся на вершине турнирной таблицы, опережая ближайших соперников на два балла.

В девятом туре РПЛ «Зенит» примет «Факел». Игра пройдет 21 сентября, начало — в 16:30 по мск.