Дзюба доволен Тольятти

Нападающий Артём Дзюба на прошлой неделе подписал контракт с «Акроном». Леонид Гольдман, который представляет 36-летнего футболиста, высказался о впечатлениях Дзюбы от города Тольятти.

«У Артёма от Тольятти впечатления положительные. Всё красиво, величественная Волга, роскошная природа. Надо максимально быстро сейчас решить бытовые вопросы с жильём», - цитирует Гольдмана «Спорт-Экспресс».

Гольдман отметил, что Дзюбу хорошо приняли в Тольятти. Жители города узнают футболиста и подходят, чтобы сделать фото.

Напомним, что в воскресенье «Акрон» разгромил дома «Химки» со счётом 3:0. Артём Дзюба в дебютном матче за команду из Тольятти отметился результативной передачей на партнёра.