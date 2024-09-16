Парфёнов: «Мне нравится «Спартак» в плане куражности»

Экс-игрок московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов рассказал, что ему нравится в игре «красно-белых» под руководством Деяна Станковича.

«Мне нравится «Спартак» в плане куражности. Да, может, не все получаться. Но мы видим задумки тренера, хорошую самоотдачу. Такие перепады — это момент становления команды», — приводит слова Парфёнова «Матч ТВ».

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» в летнее межсезонье, подписав контракт с клубом на два сезона.

По итогам восьми туров «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 15 очков.