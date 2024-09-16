Агент Тюкавина: «Мы никуда не рвались»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об интересе клубов к своему клиенту.

«Что касается интереса к Косте, то никакой конкретики этим летом не было. Мы особо и сами никуда не рвались – рождение дочери играет роль», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин появился на поле в девяти матчах с учетом всех турниров, отметился двумя голами и стал автором двух ассистов.

Действующий контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года. Специалисты портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 16 миллионов евро.