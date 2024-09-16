Агент Сафонов: «Не ожидал увидеть Джикию в «Химках»

Известный агент Алексей Сафонов высказался о переходе экс-капитана «Спартака» Георгия Джикии в «Химки».

30-летний футболист подписал трудовой договор с подмосковным клубом на один сезон с возможностью продления.

«Если честно, то не ожидал его увидеть в «Химках», но знал, что где-то в России он всплывет. Джикия — игрок хорошего уровня, ему просто сейчас нужно набрать форму. Он уже давно всем и все доказал», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

Агент считает, что если Джикия быстро наберет форму, то зимой «Химки» смогут выгодно его продать.

После восьми туров «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.