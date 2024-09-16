Агент Сафонов: «Скорее всего, Дзюба побьёт рекорд Кержакова»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о переходе форварда Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

36-летний нападающий уже дебютировал за команду и отметился одной голевой передачей.

«Понятно, что Дзюба свои пять голов забьет и, скорее всего, побьет рекорд Кержакова. Сейчас у него будет запредельная мотивация, тем самым и «Акрону» поможет», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Стоит сказать, что Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. До повторения его рекорда Дзюбе осталось забить всего четыре гола.

18 сентября «Акрон» примет «Факел» в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России, начало — в 16:15 по мск.