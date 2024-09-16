Эменике: «Станкович приведёт «Спартак» к чемпионству»

Экс-футболист московского «Спартака» Эммануэль Эменике поделился мнением о наставнике «красно-белых» Деяне Станковиче.

— На мой взгляд, как тренер Станкович отлично подходит «Спартаку». Это человек с огромным футбольным опытом. Мне хочется верить, что он добьется успехов и приведет «Спартак» к чемпионству», — цитирует Эменике портал «РБ Спорт».

После восьми туров «Спартак» находится на пятой строчке в чемпионате России, имея в своей копилке 15 очков. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Зенита» составляет пять зачетных баллов.

22 сентября «Спартак» примет «Динамо» в рамках девятого тура РПЛ.