Погребняк дал прогноз по Дзюбе

Экс-футболист сборной России Павел Погребняк высказался о нападающем Артёме Дзюбе. По мнению Погребняка, Дзюба уже в нынешнем сезоне побьёт рекорд Дмитрия Лоськова по результативным действиям в чемпионате России.

«Думаю, что в этом сезоне рекорд будет побит. Шансы для этого хорошие, тем более Дзюба – командный игрок. Так что в этом сезоне можем увидеть новое имя на вершине», - цитирует Погребняка «Спорт-Экспресс».

Артём Дзюба на текущий момент имеет на своём счету 256 результативных действий в матчах российского чемпионата. Дмитрий Лоськов в своё время сделал 265 таких действий. Словом, Дзюбе для установления нового рекорда нужно набрать в РПЛ ещё 10 очков по системе «гол + пас».