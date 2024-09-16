Комбаров: «Видно, что «Спартак» бежит при Станковиче»

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился комментарием о наставнике столичного клуба Деяне Станковиче.

«Станкович — хороший тренер. Видно, что команда при нем бежит. Заметно, как начинают налаживаться новые связи», — приводит слова Комбарова Legalbet.

Как считает эксперт, «Спартаку» нужен был такой харизматичный тренер и хороший мотиватор.

На данный момент «красно-белые» находятся на пятой строке в чемпионате России, имея на счету 15 баллов после восьми сыгранных туров.

В следующем туре подопечные Станковича сыграют дома с «Динамо». Игра между командами пройдет 22 сентября.