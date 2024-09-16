Павлюченко оценил шансы Дзюбы побить рекорд Лоськова

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко оценил шансы Артёма Дзюбы побить рекорд Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас» в чемпионате России. Лоськов в своё время в российском чемпионате отметился 265 результативными действиями. Дзюба, в свою очередь, сейчас имеет 256 голевых действий.

«Дзюба же такой форвард, если он разыграется и будет в хорошей форме, то может за матч 2 забить и 2 отдать. Поэтому думаю, что будет тяжело, но ему это по силам. Желаю Артёму побить этот рекорд, если он хочет», - цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в дебютном матче за «Акрон» Артём Дзюба смог отдать результативный пас на Владимира Хубулова.

Напомним, что «Акрон» дома разгромил «Химки» со счётом 3:0.