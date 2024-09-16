В «Динамо» рассказали, было ли предложение по Тюкавину от «Зенита»

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об интересе «Зенита» к форварду команды Константину Тюкавину.

Ранее отец Тюкавина заявил, что его сын отказался от перехода в санкт-петербургский «Зенит».

— Официальных обращений не было, — приводит слова Гафина портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний Тюкавин появился на поле в девяти матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и стал автором двух результативных передач.

Действующий контракт нападающего с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 16 миллионов евро.