Гафин — о Тюкавине: «Очень переживал, что была безголевая серия»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился комментарием о результативности форварда команды Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.

В матче восьмого тура чемпионата России с «Ахматом» (4:2) Тюкавин забил только второй гол в сезоне.

Гафин заявил, что не сомневается в качествах Тюкавина, который всегда полностью выкладывается на тренировках.

«Он очень переживал, что была безголевая серия. И с течением времени, когда все компоненты совпадают, игрок возвращается на свой уровень, а этот уровень у Кости высокий», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

После восьми туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.