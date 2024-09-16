Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гафин — о Тюкавине: «Очень переживал, что была безголевая серия»

16 Сентября 2024 • 14:43 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
22.09 16:30

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился комментарием о результативности форварда команды Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.

В матче восьмого тура чемпионата России с «Ахматом» (4:2) Тюкавин забил только второй гол в сезоне.

Гафин заявил, что не сомневается в качествах Тюкавина, который всегда полностью выкладывается на тренировках.

«Он очень переживал, что была безголевая серия. И с течением времени, когда все компоненты совпадают, игрок возвращается на свой уровень, а этот уровень у Кости высокий», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

После восьми туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин Дмитрий Гафин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Сентября
15:09
Комбаров: «Видно, что «Спартак» бежит при Станковиче»
14:52
В «Динамо» рассказали, было ли предложение по Тюкавину от «Зенита»
14:43
Гафин — о Тюкавине: «Очень переживал, что была безголевая серия»
14:32
Роберто Фернандес оценил результаты «Динамо» на старте сезона
14:19
Роберто Фернандес заявил, что «Динамо» может бороться за чемпионство с «Зенитом»
14:06
Филимонов: В «Спартаке» моего времени Соболев не играл бы
15 Сентября
23:16
Мангаш объяснил, почему не смог отказать «Спартаку»
21:36
Мостовой готов войти в тренерский штаб Станковича в «Спартаке»
20 Июля
09:11
Мор: «Если «Зенит» не продаст Кассьерру, то Соболев уйдёт в аренду»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звёздный игрок покинет «Реал», Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» хочет переубедить Зидана – в главных слухах недели Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028 Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна «Спартак» принял решение по Селихову Станкович рассказал, кого бы пригласил в «Спартак» «Реал» может купить звезду сборной Испании на замену Винисиусу или Родриго Из-за них «Спартак» мог снова проиграть Махачкале: три худших игрока матча против «Динамо» Кривцов отстранён от основы «Краснодара» Криштиану Роналду высказался об уходе Крооса из футбола
«Барселона» легко разделалась с «Жироной» Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году «Реал» обманул с ценой Беллингема
Спортивные новости
Стали известны претенденты на пост нового президента МОК Team Liquid стали победителями The International 2024 Тактаров высказался о победе Двалишвили над О'Мэлли Тактаров — о Шевченко: «Она всем мужикам утёрла нос» Александр Мостовой рассказал, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Сентября
15:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Не ожидал увидеть Джикию в «Химках»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Скорее всего, Дзюба побьёт рекорд Кержакова»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Эменике: «Станкович приведёт «Спартак» к чемпионству»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Погребняк дал прогноз по Дзюбе
15:09 · Россия. Премьер-лига
Комбаров: «Видно, что «Спартак» бежит при Станковиче»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко оценил шансы Дзюбы побить рекорд Лоськова
14:52 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали, было ли предложение по Тюкавину от «Зенита»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Гафин — о Тюкавине: «Очень переживал, что была безголевая серия»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Роберто Фернандес оценил результаты «Динамо» на старте сезона
14:19 · Россия. Премьер-лига
Роберто Фернандес заявил, что «Динамо» может бороться за чемпионство с «Зенитом»
14:19 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА назвали «бредом» информацию об интересе к экс-форварду «Удинезе»
14:11 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Если честно, не знаю, почему Семак не видел меня в «Зените» 2
14:06 · Россия. Премьер-лига
Филимонов: В «Спартаке» моего времени Соболев не играл бы
13:04 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков рассказал, чего не хватает «Спартаку»
12:48 · Россия. Премьер-лига
Батчи высказался о борьбе «Краснодара» за чемпионство
12:37 · Россия. Премьер-лига
Вахания объяснил, почему «Ростов» много пропускает
12:31 · Россия. Премьер-лига
Голенков прокомментировал поражение от «Краснодара»
12:23 · Россия. Премьер-лига
Филимонов прокомментировал переход Сафонова в «ПСЖ»
12:17 · Россия. Премьер-лига
Семшов раскритиковал «Динамо» за матч с «Ахматом»
12:12 · Россия. Мелбет-Первая лига
Поддубский: «Меньше контроля мяча, потому что очки нужны»
12:11 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о работе Николича в ЦСКА
12:04 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «О чемпионстве «Спартака» не стоит заикаться» 1
11:58 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Спартака» высказался о скандальной кричалке про «Зенит»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Дзюба мог продолжить карьеру за рубежом – названы страны
11:49 · Россия. Премьер-лига
Дзюба хочет побить рекорд Лоськова
Все новости
Рекомендуем