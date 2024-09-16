Роберто Фернандес оценил результаты «Динамо» на старте сезона

Защитник столичного «Динамо» Роберто Фернандес поделился комментарием о старте команды в текущем сезоне РПЛ.

— Пока я бы оценил результаты команды 50 на 50. Мы все еще сыгрываемся, пытаемся найти нашу игру. Мы продолжим работать над этим и будем становиться лучше с каждой игрой, — приводит слова Фернандеса портал «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 24-летний парагваец появился на поле в трех матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

По итогам восьми туров «Динамо» находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 16 набранных очков.