Деменко рассказал, за счет чего «Спартак» может улучшить игру

Ветеран «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о неудаче «красно-белых» в матче с махачкалинским «Динамо».
- Как восприняли ничью с дебютантом РПЛ?
- Бывает, что соперник неудобный. Но если говорить об амбициях «Спартака», надо вытягивать такие матчи и проходить неудобные команды.
- «Спартак» практически не попадал в створ ворот. Это удивляет?
- Моменты были, но футболисты действительно не попадали в створ в самых выгодных моментах. Подвело исполнительское мастерство. Ну и игра соперника тоже на этом сказалась. Бывало, динамовцы действовали чрезмерно грубо, но иначе они не смогли бы сдержать гостей. Я был удивлен тем, что когда «Динамо» пропустило, то не раскрылось. Ребята бились и старались по максимуму.
- Может быть, атакующий потенциал «Спартака» переоценен?
- Во всяком случае, игра против команд с массированной обороной действительно является проблемой для «красно-белых». Это удивляет, потому что таких соперников надо проходить.
- У «Спартака» есть вариативность в атаке. Может Станкович выбирает не ту схему на матчи с такими соперниками?
- Просто ребятам надо проявлять больше характера в матчах, где надо добавлять больше эмоциональности. Иначе они не будут решать задачи. А мы видели, что после забитого мяча «Спартак» остановился. Стал ждать, что соперник раскроется. Это и сгубило.
- «Спартак» отстает от первого места на пять очков. Что об этом думаете?
- Это не критично. Другое дело, что не должна команда так терять очки.
- За счет чего «красно-белые» могут улучшить свою игру?
- За счет большего проявления характера. Эмоционально играть до конца.
Елена Григорьевская
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