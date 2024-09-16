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Бушманов назвал причину, почему «Спартак» не смог выиграть у махачкалинского «Динамо» эксклюзив

16 Сентября 2024 • 14:40 Комментировать
Динамо Махачкала
1:1
Спартак Москва

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о потере очков командой Деяна Станковича в игре с махачкалинским «Динамо».

- Как вы восприняли ничью «Спартака» с махачкалинским «Динамо»? Это провал?

- Безусловно, это достижение для дебютанта РПЛ. У махачкалинцев неуступчивая, боевая команда, что она показывала раньше и продолжает показывать в каждом матче. А «Спартак» потерял два очка.

- Почему «Спартак» при его атакующем потенциале плохо умеет взламывать насыщенную оборону соперника?

- Это не только проблема команды Станковича. Любому клубу трудно это делать. У «Спартака» сейчас строится новая команда, и поэтому в таких встречах бывают затруднения. Надеюсь, что это временное явление.

- «Красно-белые» нанесли всего один удар в створ ворот «Динамо».

- Понятно, что этого недостаточно для того, чтобы выигрывать. Возможно, на команде так сказался перерыв в чемпионате.

- «Спартак» сейчас отстает от первого места на пять очков. Это много?

- Пока рано делать выводы. Весь сезон еще впереди. Все будет меняться. Надо смотреть, как будет выглядеть таблица после первого круга.

- А сейчас что можно констатировать?

- Что «Спартак» смотрится вполне прилично. Команда борется в каждом матче. Есть потенциал для того, чтобы подниматься выше.

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- Есть ощущение, что Станкович пока все делает правильно?

- Да. У меня есть такое чувство.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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