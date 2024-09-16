Роберто Фернандес заявил, что «Динамо» может бороться за чемпионство с «Зенитом»

Защитник столичного «Динамо» Роберто Фернандес высказался о чемпионской борьбе в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Фернандес надеется, что в текущем сезоне «Динамо» продолжит играть так, как это было в конце прошлой кампании.

«Конечно, можем бороться с «Зенитом» за чемпионство. «Динамо» должно всегда бороться с любой командой за лидирующие места», — приводит слова Фернандеса «Чемпионат».

На данный момент «Динамо» располагается на четвертой позиции в чемпионате России. В копилке «бело-голубых» 16 зачетных баллов после восьми сыгранных матчей.

В ближайшем туре РПЛ подопечные Марцела Лички встретятся в дерби со «Спартаком».