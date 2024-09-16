В ЦСКА назвали «бредом» информацию об интересе к экс-форварду «Удинезе»

В прессе появилась информация о том, что ЦСКА интересен бывший нападающий «Удинезе» Айзек Саксесс, который сейчас находится в статусе свободного агента. Комментарий на этот счёт дал Кирилл Брейдо, который в московском клубе возглавляет отдел коммуникаций.

«ЦСКА не рассматривает этого игрока, бред», - написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Ранее об отсутствии интереса ЦСКА к Саксессу удалось узнать сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Марко Николича отстаёт на семь очков.