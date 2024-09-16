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Сергеев: «Если честно, не знаю, почему Семак не видел меня в «Зените»

16 Сентября 2024 • 14:11 Комментировать

Нападающий Иван Сергеев в летнее трансферное окно сменил «Зенит» на «Крылья Советов». Футболист ответил на вопрос насчёт отсутствия игрового времени в питерской команде, с которым он сталкивался.

«Если честно, не знаю, почему Сергей Богданович не видел меня в составе. На тренировках я работал с полной самоотдачей, никогда не жаловался. Но такова футбольная жизнь. Сейчас я вернулся в Самару и рад этому», - цитирует Сергеева Sport24.

По словам Сергеева, Семак не разговаривал с ним о количестве игрового времени. При этом футболист отметил, что при уходе из «Зенита» он тепло поговорил с тренером.

«Крылья Советов» на текущий момент располагаются на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Сергей Семак Иван Сергеев ещё теги
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